O tradicional Sesc Verão pode não ser realizado na temporada de 2027. Conforme apurou o JORNAL DE LAGUNA existe uma tendência de que o projeto não aconteça neste verão, nem em Laguna nem em outras praias do Estado. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a decisão. A possível ausência do evento representa uma perda para a programação de verão das cidades litorâneas. Aqui, o Sesc

Verão tradicionalmente movimenta a praia do Mar Grosso com atividades gratuitas de esporte, lazer e cultura, reunindo moradores e turistas. A informação ainda depende de uma definição da organização estadual do projeto. Extraoficialmente soube-se que o diretor da entidade teria tido uma em reunião em Florianópolis, mas que a possibilidade de mudança no cenário é considerada remota.