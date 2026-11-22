A lista de personalidades que receberão o Título de Cidadão Lagunense ganhou dois novos nomes. O jogador Éder Citadin Martins e a cantora Ângela Carvalho tiveram suas indicações aprovadas pela Câmara de Vereadores e passam a integrar a relação de homenageados deste ano.

A solenidade de entrega da honraria está marcada para 11 de dezembro, no Cine Teatro Mussi. O título reconhece pessoas que, mesmo não tendo nascido em Laguna, construíram vínculos com o município e contribuíram para a comunidade em diferentes áreas.

Com as novas aprovações, a relação passa a reunir 42 homenageados.

CONFIRA OS NOMES:

1. Adriana Maciel Machado

2. Alcenê dos Santos

3. Alison Menezes Cardoso

4. Altamiro de Oliveira

5. Alvacir Cardozo Mendes

6. Alvino José Júnior

7. Ângela Carvalho

8. Daiane Aguilera da Silva Dalcumuni

9. Douglas E. D. H. Júnior

10. Edna Carlos Rodrigues da Luz (Edinha)

11. Edson Mario Rosa Júnior

12. Éder Citadim Martins

13. Fabrício Vieira

14. Felippe Luiz Collaço (Pepê Collaço)

15. Gabriel Scalon Betzkowski

16. Gabriela Moraes Pereira

17. Gelson Emerick

18. Gustavo Cypriano dos Santos

19. Júlia Pedroso Zanatta

20. Leandro O. de Lima

21. Lissandro Pessoa Soares

22. Manoel Tadeu de Souza

23. Marcos Vieira

24. Maria de Fátima Jacob

25. Maria Maura Silva

26. Mari Terezinha Bettker

27. Maricélia Brito Machado

28. Martha Goulart Emerick

29. Matheus Henrique da S. Saloti

30. Neiva Regina Silva de Menezes Cardoso

31. Orlando Rodrigues

32. Paulo Ricardo da Rocha Mafra

33. Peterson do Livramento

34. Priscilla M. Wiggers

35. Roberto Righetto

36. Robson Domiciano Sebastião

37. Ronaldo Coradini Mendes

38. Rone Coradini Mendes

39. Salete Pereira

40. Tenente-Coronel Eduardo Caetano do Amaral

41. Topázio Silveira Neto

42. Vivian Garcia Selig (Delegada Vivian)