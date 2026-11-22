A lista de personalidades que receberão o Título de Cidadão Lagunense ganhou dois novos nomes. O jogador Éder Citadin Martins e a cantora Ângela Carvalho tiveram suas indicações aprovadas pela Câmara de Vereadores e passam a integrar a relação de homenageados deste ano.
A solenidade de entrega da honraria está marcada para 11 de dezembro, no Cine Teatro Mussi. O título reconhece pessoas que, mesmo não tendo nascido em Laguna, construíram vínculos com o município e contribuíram para a comunidade em diferentes áreas.
Com as novas aprovações, a relação passa a reunir 42 homenageados.
CONFIRA OS NOMES:
1. Adriana Maciel Machado
2. Alcenê dos Santos
3. Alison Menezes Cardoso
4. Altamiro de Oliveira
5. Alvacir Cardozo Mendes
6. Alvino José Júnior
7. Ângela Carvalho
8. Daiane Aguilera da Silva Dalcumuni
9. Douglas E. D. H. Júnior
10. Edna Carlos Rodrigues da Luz (Edinha)
11. Edson Mario Rosa Júnior
12. Éder Citadim Martins
13. Fabrício Vieira
14. Felippe Luiz Collaço (Pepê Collaço)
15. Gabriel Scalon Betzkowski
16. Gabriela Moraes Pereira
17. Gelson Emerick
18. Gustavo Cypriano dos Santos
19. Júlia Pedroso Zanatta
20. Leandro O. de Lima
21. Lissandro Pessoa Soares
22. Manoel Tadeu de Souza
23. Marcos Vieira
24. Maria de Fátima Jacob
25. Maria Maura Silva
26. Mari Terezinha Bettker
27. Maricélia Brito Machado
28. Martha Goulart Emerick
29. Matheus Henrique da S. Saloti
30. Neiva Regina Silva de Menezes Cardoso
31. Orlando Rodrigues
32. Paulo Ricardo da Rocha Mafra
33. Peterson do Livramento
34. Priscilla M. Wiggers
35. Roberto Righetto
36. Robson Domiciano Sebastião
37. Ronaldo Coradini Mendes
38. Rone Coradini Mendes
39. Salete Pereira
40. Tenente-Coronel Eduardo Caetano do Amaral
41. Topázio Silveira Neto
42. Vivian Garcia Selig (Delegada Vivian)
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