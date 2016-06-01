

A Escola de Educação Básica Santa Marta realiza, nos dias 26 e 27 de novembro, a 3ª edição do Projeto Via Farol, no Farol de Santa Marta, em Laguna. A iniciativa reúne escolas e promove experiências de aprendizagem, integração e valorização do território.

Cerca de 100 participantes por dia, entre estudantes, professores e profissionais da educação, participarão de atividades que conectam o conhecimento escolar à realidade local.

A programação inclui educação ambiental, turismo sustentável, cultura, patrimônio histórico, esporte, empreendedorismo, pesca artesanal e preservação da vida marinha, com vivências na Praia do Cardoso.

Mais do que um evento escolar, o projeto valoriza os saberes da comunidade, fortalece a identidade local e estimula o sentimento de pertencimento e responsabilidade ambiental.

“O Farol de Santa Marta é uma sala de aula a céu aberto, com uma riqueza natural, histórica e cultural enorme. O Via Farol transforma tudo isso em conhecimento, experiências e conexões entre escolas e comunidades”, destaca o diretor da EEB Santa Marta, Allander de Fraga Silva.