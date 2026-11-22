Uma espécie de fraude que tem se tornado cada vez mais comum no país também tem sido aplicada com frequência em Laguna. Pessoas se passam por advogados ou funcionários de escritórios jurídicos, utilizando informações verdadeiras, como nomes, fotografias, registros da OAB e até dados de processos judiciais, para enganar vítimas e extorquir dinheiro.

A fraude é praticada por criminosos que se apropriam da identidade de advogados e escritórios de advocacia, valendo-se de informações públicas ou obtidas por meios ilícitos. A abordagem é dirigida principalmente a pessoas que possuem ações judiciais em andamento, precatórios, Requisições de Pequeno Valor (RPVs) ou histórico de demandas judiciais, especialmente na esfera federal.

O problema voltou a chamar a atenção em Laguna diante de relatos recentes de diferentes escritórios de advocacia que tiveram fotografias de profissionais e identidades visuais copiadas por golpistas. Os criminosos criam perfis falsos no WhatsApp, reproduzem imagens de advogados reais e entram em contato com clientes utilizando informações que conferem aparência de legitimidade à abordagem.

Os criminosos podem reunir dados como nome completo, CPF, número de processos, valores envolvidos, tipo de ação e até o nome dos advogados constituídos. Essas informações são utilizadas para tornar a abordagem mais convincente.

O contato ocorre geralmente por telefone ou aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. A pessoa se apresenta como advogado, assessor jurídico ou funcionário do profissional responsável pelo processo, alegando, muitas vezes, que o advogado não pode atender naquele momento e pediu que outro integrante da equipe entrasse em contato. Também são utilizados links que simulam páginas de escritórios de advocacia.

O interlocutor informa que a vítima tem direito a receber determinado valor decorrente de uma decisão judicial favorável, frequentemente relacionado a revisões previdenciárias, indenizações ou precatórios. Para dar credibilidade à história, são encaminhados documentos falsificados, com brasões, informações processuais e cópias de supostas sentenças.

O golpe se concretiza quando os criminosos exigem pagamentos antecipados para a liberação dos supostos créditos. Entre os termos utilizados estão “taxa de desbloqueio”, “emolumentos finais”, “despesas cartorárias” ou “taxa de transferência”.

A urgência é uma característica constante. Os criminosos afirmam que, sem o pagamento imediato, os valores poderão ser bloqueados ou retornar aos cofres públicos. As transferências são solicitadas via PIX ou depósito bancário para contas de terceiros, geralmente pessoas físicas ou empresas utilizadas na fraude. Após receberem o dinheiro, os golpistas costumam interromper o contato e bloquear as vítimas.

GOLPISTAS TINHAM DADOS REAIS DO PROCESSO

Uma pessoa que possui uma ação judicial em andamento também foi alvo de uma tentativa do golpe em Laguna. Ela preferiu não se identificar, mas relatou ao Jornal de Laguna que recebeu inicialmente uma mensagem pelo WhatsApp, enviada por um perfil que utilizava a fotografia de seu advogado.

Na mensagem, os criminosos encaminharam uma suposta sentença judicial, com o nome da pessoa e informações referentes ao processo, comunicando uma decisão favorável e a liberação de um determinado valor a receber.

Horas depois, um novo contato foi realizado por alguém que se identificou como representante do Tribunal de Justiça. Sob a justificativa de providenciar o depósito do dinheiro, o interlocutor solicitou os dados bancários da vítima.

Como não houve resposta à mensagem, os contatos passaram a ser feitos por telefone. Durante as ligações, os suspeitos insistiram para que a pessoa compartilhasse a tela do celular, mostrando os dados bancários e outras informações necessárias à suposta transferência.

Desconfiada da abordagem, especialmente pela solicitação de compartilhamento da tela do aparelho, a vítima interrompeu imediatamente o contato e não forneceu as informações solicitadas. Apesar de não ter sofrido prejuízo financeiro, o episódio chamou a atenção pela quantidade de dados verdadeiros utilizados pelos criminosos para dar credibilidade à fraude.

O relato demonstra como esse tipo de abordagem pode ser convincente. Os golpistas não utilizam apenas informações genéricas: conhecem detalhes dos processos, reproduzem documentos e utilizam fotografias dos próprios profissionais que representam os clientes.

ADVOGADOS TAMBÉM SÃO ALVOS

A advogada Regina Medeiros, do escritório Medeiros & Medeiros, relata que os profissionais também estão sendo atingidos pela prática criminosa.

“Todos os profissionais do escritório sofreram com esses golpistas. E tivemos clientes que infelizmente caíram no golpe. É preciso ficar atento”, destaca.

A utilização de fotografias e informações de advogados reais faz com que muitos clientes não desconfiem da abordagem. Em alguns casos, os criminosos copiam a imagem utilizada no perfil profissional do WhatsApp e passam a se apresentar como integrantes da equipe jurídica, estabelecendo contato com pessoas que possuem processos em andamento.

Além do prejuízo financeiro, a prática compromete a confiança na relação entre advogados e clientes e exige atenção redobrada de quem aguarda decisões ou pagamentos judiciais.

O QUE FAZER PARA SE PROTEGER?

Nunca realize pagamentos antecipados sem confirmação formal junto ao seu advogado de confiança. Confira também se o titular da conta indicada corresponde ao profissional ou à empresa responsável pelo serviço.

Desconfie de contatos inesperados, principalmente por WhatsApp ou telefone, que peçam urgência e utilizem linguagem excessivamente técnica.

Jamais forneça dados pessoais ou bancários por telefone ou mensagem sem verificar a autenticidade do contato.

Exija atendimento presencial ou utilize os canais oficiais do escritório ou do profissional constituído.

Verifique sempre o domínio do e-mail ou site utilizado para o contato.

Se receber uma mensagem com a fotografia do seu advogado, confirme a informação por outro canal de comunicação já conhecido, como o telefone oficial do escritório.

SE VOCÊ SUSPEITAR DE GOLPE

Avise imediatamente seu advogado, utilizando um telefone ou canal de contato já conhecido.

Registre boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela Delegacia Eletrônica.

Não realize transferências nem compartilhe a tela do celular com pessoas desconhecidas.

Se possível, não exclua mensagens, áudios, vídeos, documentos ou números utilizados pelos criminosos. Esses registros podem servir como provas importantes.

A principal recomendação é não tomar decisões sob pressão. Mesmo quando os criminosos apresentam nomes, fotografias, números de processos e documentos aparentemente verdadeiros, é fundamental confirmar qualquer informação diretamente com o advogado responsável antes de fornecer dados ou realizar pagamentos.