

Eleito para presidir a Associação Empresarial de Laguna (ACIL) no biênio 2027/2028, advogado projeta uma gestão voltada à modernização da entidade, ao fortalecimento do associativismo e à construção de uma agenda de desenvolvimento para o município.

A história empresarial da cidade juliana é marcada por iniciativas que ajudaram a construir a identidade econômica do município. Agora, diante de novos desafios e de oportunidades que envolvem diferentes setores, a Associação Empresarial de Laguna (ACIL) se prepara para um novo ciclo. Eleito para presidir a entidade no biênio 2027/2028, o advogado Lucas Cadorin assume a missão de dar continuidade a um legado centenário, ao mesmo tempo em que propõe uma atuação mais moderna, participativa e conectada às demandas do empresariado. Com experiência no associativismo desde 2010 e passagem por núcleos empresariais, Cadorin chega à presidência defendendo que o desenvolvimento da cidade depende da união entre os diferentes segmentos econômicos e do diálogo permanente com o poder público. Entre as pautas que considera estratégicas estão o fortalecimento do comércio diante das transformações digitais, a ampliação do potencial turístico, a criação de condições para novos investimentos industriais e a valorização do mercado imobiliário e da atividade pesqueira.

Em entrevista ao JORNAL DE LAGUNA, o futuro presidente apresenta as prioridades da gestão, fala sobre a reforma da sede da ACIL, a aproximação com os associados e os desafios de transformar as vocações econômicas do município em oportunidades concretas de crescimento.

1) A eleição para a presidência da ACIL marca o início de um novo capítulo na tua trajetória profissional e pessoal. Como recebes essa missão e o que representa assumir a liderança de uma entidade com tamanha importância para o desenvolvimento de Laguna?

Recebo essa missão com muita honra, mas também com um grande senso de responsabilidade. A ACIL é uma entidade centenária, a quinta mais antiga de Santa Catarina, e carrega uma história que se confunde com o próprio desenvolvimento econômico de Laguna e de toda a região Sul do Estado.

Laguna teve um papel muito importante na formação econômica e empresarial catarinense. Temos uma história construída por empreendedores que, em diferentes épocas, acreditaram na cidade, investiram e ajudaram a construir o que somos hoje.

Assumimos esse legado com o compromisso de olhar para o futuro, fortalecer o ambiente de negócios e trabalhar por uma cidade economicamente forte, com empresas prósperas e oportunidades para as próximas gerações. Entendo que presidir a ACIL é, acima de tudo, assumir o compromisso de contribuir com esse desenvolvimento coletivo.

2) Já tiveste uma aproximação com a entidade por meio da participação no Núcleo Imobiliário. De que forma essa experiência contribuiu para conhecer melhor a estrutura, as demandas e o papel da ACIL? O que muda quando se passa da participação em um núcleo para a responsabilidade de presidir a associação?

Minha trajetória no associativismo começou ainda em 2010, com a criação do Núcleo do Jovem Empreendedor. Mais recentemente, também participamos da criação do Núcleo de Desenvolvimento Imobiliário, que reúne atualmente 28 integrantes, entre construtoras, incorporadoras e corretores de imóveis.

Essas experiências nos permitiram compreender, na prática, a força que o associativismo pode ter quando empresários deixam de olhar apenas para seus negócios individuais e passam a trabalhar por objetivos comuns.

Os núcleos são espaços importantes de organização, capacitação e construção de pautas setoriais. Já a presidência exige uma visão mais ampla, capaz de integrar diferentes atividades econômicas e compreender as necessidades de todo o empresariado.

Agora, juntamente com a diretoria eleita, temos o desafio de transformar essa experiência em uma atuação institucional ainda mais abrangente, dando voz aos diferentes setores e fortalecendo a ACIL como representante legítima dos interesses empresariais de Laguna.

3) Na tua avaliação, quais são hoje os principais desafios do comércio, da indústria e do setor de serviços de Laguna? Quais questões precisam ganhar atenção e encaminhamento nos próximos anos?

Vivemos um momento que exige criatividade, planejamento e capacidade de adaptação. Cada setor possui desafios próprios, mas todos dependem de um ambiente econômico favorável para crescer.

O comércio, por exemplo, enfrenta uma transformação importante com o avanço do comércio eletrônico. Isso exige capacitação, inovação e preparação dos lojistas para atuar também nesse novo mercado. Ao mesmo tempo, precisamos estimular o consumo local por meio de eventos, campanhas e iniciativas que incentivem o consumo local.

Nesse contexto, o turismo tem um papel fundamental. A gastronomia vem se consolidando como um dos grandes atrativos de Laguna, e precisamos aproveitar melhor essa vocação. A integração entre gastronomia, eventos, história e cultura representa um diferencial competitivo importante. Esse movimento também precisa estimular novos investimentos no setor hoteleiro, que tem potencial para crescer.

Na indústria, precisamos avançar na organização de áreas destinadas à atividade empresarial, especialmente nos acessos à cidade e nas proximidades da BR-101, criando condições para o desenvolvimento de um corredor logístico integrado aos portos da região. Isso exige diálogo com o poder público, disponibilidade de áreas, simplificação de processos e políticas de incentivo capazes de atrair novos investimentos e dar segurança aos empreendimentos que já estão instalados.

Outro setor que merece atenção é o imobiliário. Laguna possui um potencial econômico expressivo, muitas vezes ainda pouco reconhecido. O mercado imobiliário movimenta uma extensa cadeia de atividades e também tem relevância direta na arrecadação municipal.

Precisamos compreender que planejamento urbano e desenvolvimento econômico caminham juntos. Um Plano Diretor alinhado às vocações da cidade, acompanhado de instrumentos urbanísticos modernos e segurança jurídica, pode ampliar investimentos, gerar empregos e fortalecer as receitas municipais. A longo prazo, esse desenvolvimento cria condições para que o município tenha maior capacidade de investimento em infraestrutura, saneamento, preservação ambiental, valorização do Centro Histórico, da orla litorânea e melhorias nos diversos bairros da cidade.

Por fim, não podemos esquecer da pesca, uma atividade que faz parte da identidade, da história e da economia de Laguna. É um setor que merece reconhecimento, valorização e melhores condições para continuar gerando trabalho e renda.

4) Que prioridades pretendes estabelecer para a tua gestão? Há projetos ou pautas que consideras fundamentais para fortalecer a atuação da ACIL e ampliar sua participação nas discussões sobre o desenvolvimento do município?

Nossa primeira prioridade, a partir da posse em janeiro, será a reforma da sede da ACIL. Queremos construir um espaço mais moderno, acolhedor e bem estruturado, com um auditório que permita receber eventos de maior porte. A sede precisa ser um ambiente de encontro, integração e pertencimento, onde os núcleos possam realizar suas atividades e receber associados e convidados com orgulho.

Também queremos desenvolver um novo site institucional, que resgate e organize a história centenária da entidade, além de oferecer ao associado um canal de informação sobre a agenda, os projetos e as ações em andamento.

Outra prioridade será o fortalecimento dos núcleos setoriais, com planejamento anual de atividades, workshops, capacitações e treinamentos. Nossa intenção é que cada núcleo tenha uma agenda efetiva de trabalho e promova, no mínimo, um grande evento anual.

Internamente, também teremos desafios importantes, como a atualização do estatuto social diante das mudanças legislativas, especialmente da reforma tributária, e a profissionalização dos departamentos financeiro e de comunicação.

Queremos uma ACIL organizada, moderna, participativa e preparada para os desafios dos próximos anos.

5) A ACIL também tem um papel importante na interlocução entre o setor empresarial e o poder público. Como pretendes conduzir essa relação e quais bandeiras a entidade deverá defender em temas estratégicos para Laguna, como infraestrutura, mobilidade, turismo e ambiente de negócios?

Acredito que o desenvolvimento de uma cidade depende muito da capacidade de diálogo e cooperação entre a iniciativa privada e o poder público. A ACIL precisa exercer esse papel com independência, responsabilidade e firmeza na defesa dos interesses coletivos.

Nossa intenção é manter uma relação institucional, propositiva e permanente com a administração municipal e demais órgãos públicos. Isso significa reconhecer iniciativas positivas, mas também apresentar demandas, cobrar encaminhamentos e contribuir com soluções quando necessário.

As pautas de infraestrutura, mobilidade, turismo, planejamento urbano e atração de investimentos estarão entre nossas prioridades. São temas que exigem continuidade, planejamento e participação da sociedade empresarial.

A ACIL também ocupa espaços importantes de representação. Atualmente, possui assento no Conselho de Desenvolvimento Municipal e conquistou recentemente uma cadeira no Conselho da APA da Baleia Franca. São espaços estratégicos nos quais precisamos estar presentes, levando conhecimento técnico e representando os interesses dos nossos associados.

Também pretendemos ter interlocução direta com o SINDILOJAS e o CDL, uma vez que diversas pautas e assuntos se comunicam entre as entidades.

Queremos que o empresário tenha voz nas decisões que impactam diretamente o desenvolvimento de Laguna e que a ACIL seja reconhecida como uma entidade que não apenas apresenta demandas, mas também participa ativamente da construção das soluções.

6) A posse está marcada para 2 de janeiro. Que marca gostarias de deixar ao final do mandato? E que mensagem gostarias de transmitir aos associados e aos empresários que acompanham a nova gestão?

Nossa meta é entregar, ao final do mandato, uma ACIL com a sede reformada, comunicação mais próxima e eficiente, gestão financeira organizada e com um número muito mais expressivo de filiados.

Mas acredito que o resultado mais importante não será apenas estrutural ou numérico. Queremos deixar uma entidade mais forte, representativa e participativa, na qual o empresário tenha orgulho de fazer parte e perceba, concretamente, o valor de estar associado.

Aos empresários de Laguna, gostaria de transmitir uma mensagem de confiança e convite à participação. Nenhuma entidade empresarial se fortalece apenas pela atuação de sua diretoria. Ela cresce quando seus associados participam, apresentam ideias, compartilham experiências e entendem que o desenvolvimento da cidade também depende do envolvimento de cada um.

Também quero destacar e agradecer a confiança de cada integrante da diretoria que aceitou compartilhar esse desafio. Temos um grupo de pessoas comprometidas, com diferentes experiências profissionais, visões de mercado e trajetórias empresariais. Acredito muito na capacidade desse time e tenho convicção de que os resultados da nossa gestão serão fruto do trabalho coletivo, da dedicação e da união de todos. Presidir a ACIL não é um projeto individual, mas uma construção conjunta em favor do empresariado e de Laguna.

Temos uma cidade de história extraordinária, vocações econômicas importantes e empreendedores capazes de realizar grandes projetos. Precisamos transformar esse potencial em oportunidades concretas.

Queremos uma ACIL que represente esse espírito: uma entidade que valorize sua história, mas que, acima de tudo, ajude a construir o futuro de Laguna.