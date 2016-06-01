O retorno do feriadão registra filas nos dois sentidos da BR-101, na cabeceira da Ponte Anita Garibaldi, em Laguna. O trânsito flui por apenas uma faixa em cada sentido devido às obras de reforço estrutural no vão central da ponte, na região estaiada. Os trabalhos incluem a instalação de cabos de aço e materiais de proteção e acabamento. Segundo a concessionária ViaCosteira, a previsão é de conclusão desta etapa na primeira quinzena de dezembro. Até lá, a velocidade máxima permitida sobre a estrutura é de 50 km/h.