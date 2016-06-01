O comércio da terra de Anita terá horário especial na Black Friday, com lojas abertas até as 20h na quinta, 26, e sexta-feira, 27. No sábado, 28, o Sábado Legal estende o atendimento até as 17h.

A proposta do Sindilojas Laguna é unir compras e gastronomia, convidando moradores e visitantes a aproveitar a cidade. A ideia é fazer das compras uma oportunidade para passear, almoçar e conhecer os sabores locais: “Conectar o comércio à gastronomia é uma forma estratégica de movimentar a economia e valorizar o que Laguna tem de melhor”, destaca o presidente do Sindilojas, Mário Ricardo Bongiolo.

A entidade também reforça a importância de comprar no comércio local, fortalecendo as empresas, gerando empregos e mantendo os recursos na própria cidade.

Horários especiais:

⏰ Quinta (26) e sexta-feira (27): até as 20h

⏰ Sábado Legal (28): até as 17h