

A Ponte Anita Garibaldi, na BR-101 Sul, deverá ter as duas faixas totalmente liberadas até 15 de dezembro. A previsão foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Rádio Hiper.

Segundo Fernando Demarchi, diretor da Motiva, concessionária responsável pelo trecho, as equipes estão finalizando os reforços internos e externos da estrutura. Atualmente, o tráfego opera em sistema de meia-pista.

Após a conclusão dos trabalhos, a empresa pretende realizar novos estudos para reforçar a resistência da ponte a eventos climáticos. A proposta é que essas intervenções sejam executadas sem necessidade de interromper o tráfego.

A ponte foi interditada nos dois sentidos em 9 de julho, após a identificação de uma fissura em um dos 90 cabos localizados na parte interna do tabuleiro, estrutura por onde circulam os veículos. Na ocasião, a concessionária informou que a medida era preventiva e emergencial.