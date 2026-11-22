Aos 41 anos, Renato Luiz de Amorim Caetano encontrou em Laguna um lugar para recomeçar e construir novos planos. Natural de São Paulo, chegou à terra de Anita ainda aos 12 anos. Aos 17, seguiu para Jaraguá do Sul, onde viveu por 22 anos e construiu boa parte de sua trajetória profissional. Há um ano de volta a cidade, integra há seis meses a equipe do Café Matriz, no Centro Histórico, sendo um dos responsáveis pelo atendimento ao público.



Sua experiência no ramo da alimentação começou cedo. Em Jaraguá do Sul, trabalhou como atendente, auxiliar administrativo e salgadeiro, sempre no mesmo estabelecimento. Mais tarde, decidiu empreender e abriu a própria lanchonete, negócio que manteve por cinco anos. O retorno a Laguna trouxe novos caminhos, e o convite de um conhecido, Rogério, abriu as portas para a oportunidade no Café Matriz.

A rotina começa cedo, às 7h, e segue até as 18h. Nos fins de semana, também realiza horas extras em bar do Mar Grosso. No dia a dia, o contato com público é parte fundamental da atividade: “Uma das coisas que mais gosto são os clientes. Essa interação torna o ambiente de trabalho ainda mais agradável”, destaca.

Para Renato, entretanto, atender bem também exige sensibilidade e paciência. Ele revela que ainda que esporadicamente, lida com pessoas que chegam ao estabelecimento em um bom dia, e saber lidar com diferentes situações faz parte do desafio: “É preciso saber lidar. Nem sempre a pessoa está bem, mas precisamos procurar atender da melhor forma possível, para que saiam muitas vezes melhor do que chegaram”.

Fora do expediente, os momentos mais especiais são dedicados à família, especialmente ao filho David Luiz. Entre os programas preferidos está a pescaria.

Se o assunto é Laguna, a volta à cidade também representa uma escolha: “Gosto muito de morar aqui. Minha intenção é ficar e estabelecer raizes”, afirma. Ao olhar para o desenvolvimento do município, acredita que há oportunidades importantes a serem exploradas, especialmente no turismo e na valorização do Centro Histórico: “Existe a necessidade de avanços na pavimentação e na infraestrutura, com atenção à acessibilidade. Precisamos pensar nas pessoas com deficiência e naquelas que têm dificuldade de locomoção. Oferecer melhores condições para todos”, observa.