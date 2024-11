O leitor sabia que a cidade possui uma loja especializada em produtos que realçam a beleza da mulher negra? Apostando nesse nicho de mercado, a lagunense Laiza Maite Geraldino Soares de Quadros, conta aos leitores como aceitou a ideia.

Filha de dona Maurina e de seu Pedro, a focalizada de 34 anos, que até então havia trabalhado em peixarias e de vendedora: “Eu sentia a dificuldade de encontrar coisas específicas, como apliques de cabelo, maquiagens e tonalidades de base de tom mais escuro. Para comprar precisava ir até outra cidade ou buscar pela internet. Foi aí que surgiu a ideia de montar esse espaço em Laguna”.

Com a abertura da loja e o interesse do público, a oportunidade de proporcionar ainda mais serviços foi crescendo: “Além da venda, vi que era possível realizar procedimentos voltados ao meu público, como tranças e alongamento capilar”.

Sobre o que mais lhe realiza em seu dia a dia, destaca: “Acho fascinante trabalhar com a autoestima da mulher e colaborar para que ela se sinta ainda mais bela e confiante. Vale acrescentar que também atendemos mulheres que possuem falhas no cabelo, estão em tratamento contra o câncer. Temos muita procura desse público por nossas peças serem muito realistas”.

Entre os desafios vivenciados, a mãe de Luís Vinicius e Alice avalia: “Sou uma mulher negra que vim da comunidade e venho buscando meu espaço no mercado e consolidar meu nome através do que faço”.

Nas horas de folga, como mãe e mulher, Laiza dedica-se a suas outras demandas: “Gosto de estar com minha família, adorar a Deus e estudar melhorias para o meu negócio”.