★ 16/04/1933 -✝04/07/2010

Ele nasceu aqui em 16 de abril de 1933 e residia na rua Raul Ferreira (morro do Hospital). Fez os estudos primários no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, nas horas de folga, para ajudar a família, trabalhava como vendedor ambulante vendendo torradinha, pinhão, bala e outras guloseimas. As grandes cidades eram o objetivo dos jovens em busca de trabalho e Laguna, sendo urna cidade voltada para o mar, com a aportagem de navios, o sonho do garoto Francisco de Assis dos Passos era viajar ao Rio de Janeiro, onde residia uma tia. Como tinha parentes embarcados num dos navios que faziam a rota Laguna! Rio, com 13 anos de idade para lá viajou à bordo do navio Guaratã. Lá chegando, sua tia conseguiu seu primeiro emprego na Fábrica de Móveis e Estofados Araribóia, indo depois para a empresa B. Herzog-Com. E, Ind. Sociedade Anônima, mais tarde para a Companhia Têxtil Brasil Industrial e finalmente para a Fábrica de Tecidos Maria Cândido, onde ficou até a sua aposentadoria em 1972 e claro, voltando para a sua amada Laguna, onde influenciado por José Carlos Ramos, o Juca da Livraria (Santa Catatina), instalou uma uma banca de revistas na antiga Estação Rodoviária da rua Gustavo Richard, vendendo revistas como O Cruzeiro, Manchete, em quadrinhos e até álbuns de figurinhas, e jornais como O Estado, Correio do Povo,

Diário Catarinense (então pertencente aos Diários Associados), Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e Jornal de Laguna. E ali ele funcionou num vão entre a agência Santo Anjo e o bar-lanchonete do sr. Braz Alves, até que, com a desativação da Rodoviária montou em frente ao Cine Mussi e posteriormente na nova Rodoviária, então em modernas instalações. Mas residindo no Magalhães, levou a sua banca para um anexo a residência, à rua. João Henrique, a rua do Valo. Sem saber, Francisco de Assis dos Passos, além de uma prestação de serviços com a venda de jornais e revistas, também colaborava com a cultura da cidade, popularizando a leitura. Os jornais e as revistas é que nos integravam aos grandes centros. Chico como era conhecido, era de formação religiosa católica, tendo sido festeiro de São Judas Tadeu (no bairro de Barbacena), por 8 vezes, além de 4 de Nossa Senhora dos Navegantes e do Espírito Santo.