IziA anuncia collabs com artistas de Laguna e região

A Casa Izia, ecossistema criativo de arte e cultura, anuncia para o dia 1º de dezembro uma ampliação em seu ramo de atuação. A marca Izia apresentará uma série de “collabs” com artistas, artesãos, arquitetos e apaixonados por Arte, Design e Moda autoral de Laguna e região, com a curadoria especial de bolsas, acessórios, roupas, objetos de design, autocuidado, e até mobiliário de pequeno porte. Confira a entrevista com a idealizadora Antunizia Crippa:

JL – Como surgiu a ideia de criar a marca?

Antunizia Crippa – A Marca foi criada em 2016 em Pacajus/CE onde tínhamos uma loja multimarcas e decidimos fugir do consumismo. Queríamos fazer produtos que tivessem haver com nossos valores, estética e que tivéssemos orgulho de usar. Como produzir uma bolsa de um couro que seria incinerado, de tecidos que seriam descartados e viravam peças lindas aplicando design e criatividade. Quando viemos morar em Laguna, procurei um espaço para o Ateliê e nessa procura identificamos outras pessoas também com a mesma demanda. Surgiu então o Projeto Casa IziA, onde nos dedicamos plenamente e é nesse cenário atual que a “IziA” que estava pausada volta para finalmente ser apresentada numa Curadoria especial feita com muitas “Collabs”, como chamamos as parcerias com artistas, artesãos, arquitetos e apaixonados por Arte, Design e Moda autoral da nossa Comunidade Criativa ou não, está aberto. Teremos bolsas, acessórios, roupas, objetos de design, autocuidado, e até mobiliário de pequeno porte que está em estudo com uma movelaria local. Como Criativa da Marca vamos continuar fazendo o que sempre fizemos colocar a Arte, o design e olhar estético autoral que já entendemos que é nossa pegada!

JL – O que te trouxe para Laguna?

Antunizia Crippa – Foi um encontro mágico em junho de 2012 com um lagunense orgulhoso e apaixonado pela cidade, Clauber Crippa.

Nos encontramos em Fortaleza e lá ele me mostrou através de fotos, vídeos e muitas histórias. Naquele momento ele foi um Embaixador de Laguna, falando de forma respeitosa até as coisas que ele gostaria que melhorassem, mas foi só no início de 2013 que vim até a cidade e confirmei os dois amores.

JL – O que te fez ficar?

Antunizia Crippa – Vi ainda sem conhecer pessoalmente a oportunidade de ter uma vida mais tranquila, longe da correria de uma capital. Vi o potencial turístico, a riqueza da história que precisa continuar sendo contada, da tradição, do universo arquitetônico e como empreendedora mapeei a cidade imaginando cenários e de que forma conseguiria dar minha pequena contribuição através vivências de negócios diversos que já tive, uma forma de colaborar com a evolução desse lugar. Fui muito bem acolhida quando em abril 2019, numa das temporadas que passávamos aqui anualmente já vim trazendo a IziA, marca de Design e Moda e a partir daí surgiu o Projeto Casa IziA.

JL – Como tu avalias hoje a Casa Izia inserida como uma das referências de endereço cultural e da arte em Laguna?

Antunizia Crippa – Estamos muito felizes. É o reconhecimento de um trabalho árduo de um grupo de pessoas, de uma comunidade empenhada em fazer desse lugar cada dia melhor de se viver. Essa comunidade é feita de Artistas, Artesãos, de estudantes, empreendedores, pessoas que viraram família pra nós, porque acreditaram no projeto, se identificaram com o propósito. É um propósito de coletividade, colaboração.

De onde eu venho do “Nordeste, do Ceará” isso é cultural. Fazemos esse trabalho organicamente porque é da nossa essência, mas precisa de muito preparo, estudo e resiliência pra chegar na excelência que buscamos.

JL – Quais os planos para 2025?

Antunizia Crippa – Com a Marca IziA é consolidar o Ateliê Colaborativo como espaço para a comunidade criativa local, disponibilizando maquinário e oportunidade de desenvolverem suas próprias marcas. Como Projeto Casa IziA é escalar para outros lugares aqui mesmo em Laguna, ocupar espaços, consolidar, formatar o modelo de negócio para em 2026 quem sabe ir para outras cidades.

JL – O que podemos esperar para o lançamento da Marca IziA?

Antunizia Crippa – Vamos entregar uma pequena coleção de apresentação com collabs especiais com o Mestre Cook, Simone Milak, Serás Natureza, Costa Butiá, Jurema bordados entre outros que estamos confirmando. Aguardem peças autorais feitas por artistas e artesãos da nossa região.