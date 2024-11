Aos 37 anos, o atleta lagunense Yuri Rafael vem ganhando cada vez mais destaque no Powerlifting, modalidade que consiste em exercícios básicos para desenvolvimento da força máxima.

Formado em Fisioterapia, área em que atua, o pai de Heitor e Alice sempre esteve envolvido no universo esportivo: “Sou faixa preta de Jiu-Jitsu e me dedicava a musculação pesada, até que em uma oportunidade, um amigo me convidou para participar de um campeonato de supino. Fui de forma despretensiosa e saí vitorioso. Desde então comecei a focar nos treinos para esse tipo de competição”.

Ao longo de um ano dedicado integralmente ao esporte, que integra no supino, agachamento e o levantamento terra, Yuri já acumula títulos: “Me orgulho em poder dizer que já trouxe alguns títulos para nossa cidade, como o brasileiro de supino (GPC e WPPL Federações), catarinense de supino e terra e vice de Powerlifting (IPF e GPC) entre outros”.

Casado com Laila, o focalizado divide seu tempo entre treinos, a profissão e a família: “Acordo por volta das 6 horas, levo meu filho para escola e sigo para o treino. Ao finalizar, por volta das 8h, início meus atendimentos como fisioterapeuta, que segue ao longo do dia”.

Entusiasta quando o assunto é terra de Anita, o atleta abre o coração: “A cidade é um paraíso e gosto de valorizá-la. Tenho orgulho de levar o nome de Laguna e sua bandeira em todas as competições que participo”.

Sobre a valorização do esporte, o atleta manifesta sua opinião: “Recebi apoio sempre que precisei. Também tenho algumas empresas e profissionais que me apoiam. Claro que o município precisa valorizar ainda mais o esporte e acreditar que através dele muitas crianças e jovens poderão desviar de caminhos ruins que a vida apresenta. Também temos muitos atletas que poderiam estar hoje no topo, mas que por falta de incentivo e interesse do poder público acabam esquecidos”.