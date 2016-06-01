



Às vezes, me pego com o coração acelerado, um tanto angustiada, recalculando a rota, desmistificando caminhos e tentando antecipar um futuro sobre o qual não tenho controle. Graças a Deus! Depois que o alerta de pânico é disparado pelo meu sistema nervoso, com máscaras de oxigênio imaginárias caindo sobre a cabeça e uma aflição do tamanho do universo, me vejo sorrindo. Primeiro rio de nervoso; depois, quando a adrenalina começa a devolver às coisas suas proporções naturais, tento rir de mim mesma.

O medo tem essa capacidade de nos tirar do eixo. E, mesmo sabendo que não temos o controle de tudo, muitas vezes perdemos também o comando da gentileza para conosco. Entramos no automático, acionamos o alarme de incêndio do nosso corpo e alimentamos pensamentos tão destrutivos que parecem capazes de consumir tudo ao redor.

O medo sempre foi um sentimento que me causou desconforto. Nesta fase da vida, porém, parece pedir passagem, querendo ser olhado de frente e desmistificado. Afinal, do que temos tanto medo? Onde realmente mora o perigo que insistimos em acreditar ser tão ameaçador? O que, dentro de nós, aciona esse mecanismo?

Na minha modesta percepção, alimentamos o medo ao longo da vida, especialmente quando começamos a bloquear nossa própria naturalidade. Quando deixamos de nos expressar, seja no trabalho, no lazer ou nas relações. Quando reprimimos nossa criatividade, nossa iniciativa e nossos desejos, por receio de errar, desagradar ou sermos julgados. Aos poucos, vamos nosafastando de quem somos para caber naquilo que acreditamos ser esperado de nós.

Basta observar nossas crianças, ainda no início da aprendizagem. Elas experimentam sem medo de errar, descobrem sem se preocupar tanto com julgamentos e se entregam ao instante sem pensamentos castradores. Encontram, nessa espontaneidade, uma das formas mais genuínas de felicidade: ser por ser. Ali existe uma coerência bonita entre desejo, verdade e entrega. E, quando bem conduzida, também a aceitação natural das coisas como elas são.

Ultimamente, percebo — e me incluo nessa avaliação — que estamos sendo instigados a viver tempos de muita ansiedade e medo, com enorme dificuldade de aceitar a realidade como ela se apresenta. Estressamo-nos por quase tudo, queremos respostas imediatas, antecipamos problemas e, de tão envolvidos em nossos próprios pensamentos, deixamos de perceber o óbvio. Parece que desaprendemos a respeitar o tempo das coisas e, principalmente, o nosso próprio tempo.

Talvez seja justamente aí que more a importância de uma pausa. A pausa para uma conversa com entrega, para um café, ou até mesmo um cafuné. A pausa para uma respiração profunda, para olhar ao redor e reconhecer que fazemos parte de um movimento muito maior do que nossas pequenas urgências. A vida segue em sua velocidade, nem sempre no ritmo que desejamos, e talvez precisemos compreender que nem toda imperfeição representa um erro. Algumas são apenas parte do caminho, oportunidades de amadurecimento e transformação.

Busquemos a calma para driblar o medo e recuperar a liberdade de sermos quem somos. Que ele não nos roube a espontaneidade, não nos silencie diante dos nossos desejos e muito menos nos paralise diante das possibilidades. Afinal, viver também exige coragem para não saber, para experimentar, para errar e recomeçar.

Que possamos ser inteiros em nossas escolhas. Porque, quando o medo deixa de comandar nossos passos, sobra espaço para algo muito mais bonito: a liberdade de viver com verdade.

➡️ @renatasiqueiramartins

Renata Martins é arquiteta e gastróloga. Escreve quinzenalmente no JL.