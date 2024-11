Trato por Laguna ultrapassa marca de 5 mil imóveis regularizados

Finalizando o terceiro ano de atuação, o programa ambiental da CASAN Trato por Laguna contabiliza a entrega de 5.165 certificados de regularidade. A procura pela regularização aumentou no último ano, com entrega de mais de 60 certificados por mês.

“Os moradores de Laguna perceberam a importância da correta ligação de esgoto e estão fazendo a sua parte para melhorar o saneamento básico”, comemora o chefe da agência da CASAN, Diego Rodrigues.

O Trato é um programa liderado pela CASAN e direcionado a vistoriar, fiscalizar, prestar orientações técnicas e dialogar com a população, mostrando os benefícios da correta ligação do esgoto de residências, prédios e comércios à rede coletora.

Desde 2021, Já foram realizadas 6.916 vistorias e quase 60% desse total buscou a regularização. “Um número bastante positivo para nossos objetivos”, complementa Diego.

As ligações corretas colaboram com melhores condições de saúde pública, com a balneabilidade das praias e a qualidade de vida.

Para mais informações e orientações, o contato da equipe Trato por Laguna pode ser feito pelo WhatsApp (48) 99611-7706 ou presencialmente, no escritório na rua Jorge Lacerda, 106, bairro Progresso, próximo à CASAN.

Trato por Laguna

– Bairros que estão recebendo visitas: Portinho, Bela Vista, Progresso, Esperança, Centro, Vila Vitória, Magalhães, Navegantes, Mar Grosso, Jardim América e Campo de fora.

– Inspeções já realizadas desde janeiro de 2021: 14.463

– Matrículas vistoriadas: 6.916

– Imóveis que já estavam regulares desde a primeira inspeção: 1.105

– Imóveis regularizados após orientação do programa: 4.061

– Imóveis ainda irregulares: 1.835 (para atingir as 7 mil matrículas)