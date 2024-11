Crônica: Narrativa

Desmatar não dá

Antônio e Carlos são amigos desde pequenos; hoje eles já estão velhos e rabugentos. Um dia, Carlos chamou Antônio para ir em sua casa. Chegando lá, os dois amigos se sentaram para tomar café e conversar, até que uma hora Carlos olhou para a janela e disse:

– Antônio, olhe para a janela, as árvores estão atrapalhando a visão.- E Antônio respondeu:

– É verdade, Carlos, mas por que você não tira elas daí?- Carlos ficou pensativo por alguns instantes e falou:

– Boa ideia, vou fazer isso amanhã, se você puder me ajudar, eu agradeço.- Então Antônio disse:

– Amanhã, depois do almoço, estarei aqui.- Os dois se despediram e Antônio foi embora.

No outro dia, os amigos se encontraram de novo para fazer o trabalho; Carlos pegou as ferramentas que eles iriam precisar para tirar as árvores da frente da janela. E a cada minuto que passava eram mais árvores no chão. No fim do dia, depois de terem terminado o trabalho, os amigos entraram na casa para conferir se tinham deixado alguma árvore, Antônio disse:

– Carlos, vamos nos sentar nos mesmos lugares que a gente estava ontem para ter certeza de que não deixamos nem uma para trás.- Então, os dois se sentaram e olhando para a janela, Carlos falou:

– Antônio, eu não gostei de como ficou, só estou vendo um terreno vazio e atrás dele os carros passando, a gente não pode colocar elas no lugar de novo?- E Antônio, na mesma hora, disse desesperado:

– Iiii danou-se!

Aluna: Lua de Souza Teixeira Campos